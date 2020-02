A l’issue de son exercice 2019, Sqli affiche un chiffre d’affaires de 239,2 millions d’euros, en croissance de 3,1% (de 2,7% à taux de change constants). Cette progression bénéficie de la forte croissance du pôle Commerce & Experience. En revanche, le pôle Digital & Technology est en recul.

Avec un taux de croissance organique de 12,3% sur l’exercice (+11,7% sur le quatrième trimestre), le pôle Commerce & Experience, qui regroupe les activités d’agence digitale européenne, progresse à un rythme plus soutenu que celui prévu par le plan stratégique One Force 2022 (croissance attendue de 8 à 10%). Ceci permet au pôle de dépasser pour la première fois la barre des 100 millions d’euros de chiffre d’affaires et d’enregistrer un chiffre d’affaires de 104 millions d’euros. L’ESN attribue cette dynamique à la montée en puissance de clients historiques et à la conquête de nouvelles enseignes en France (Intersport), en Suisse (Lycra, SGS), au Benelux (Bridgestone, Brutélé/Voo, ForFarmers, Sligro), en Allemagne (Mapal) et au Royaume-Uni (Radley). Pour accompagner cette dynamique, l’effectif du pôle est passé de 616 collaborateurs fin 2018 à 662 fin 2019, hors centres de services (en progression de 12% sur un an, ceux-ci comptaient au 31 décembre 688 collaborateurs) qui travaillent pour les deux pôles d’activité.

Le pôle Digital & Technology a quant à lui vu ses facturations reculer de 3,0% sur l’année, le quatrième trimestre enregistrant une baisse de 9,5% de ses revenus. Sqli évoque un marché français des services numériques moins favorable au second semestre, notamment pour le segment banques/assurances. Le groupe a pris la décision d’accélérer la rationalisation des activités du pôle pour affronter l’exercice 2020. En conséquence, les effectifs des agences (hors centres de services) ont été réduits de 14,8%, passant de 903 collaborateurs à fin 2018 à 769 au 31 décembre 2019.

Le groupe ne communique pas de prévisions pour l’exercice 2020. Le résultat opérationnel sera quant à lui dévoilé le 24 mars, mais d’ores et déjà Sqli prévoit pour celui-ci une progression à deux chiffres.