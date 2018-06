Splunk a signé un accord définitif pour l’acquisition de la jeune pousse VictorOps pour environ 120 millions de dollars principalement payés en numéraire mais aussi en actions. L’opération devrait être finalisée d’ici le 31 juillet. Créée en 2012 et basée à Boulder (Colorado), VictorOps est spécialisée dans la gestion des incidents DevOps. « Ce rapprochement permettra d’offrir aux entreprises une plateforme analytique puissante pour surveiller, résoudre et même prévenir les problèmes auxquels sont confrontées toutes les équipes de développement et de DevOps », indique un communiqué de Splunk.

« La combinaison de l’analyse big data et de l’intelligence artificielle de Splunk avec la gestion des incidents de VictorOps crée une plateforme d’engagement qui aidera les équipe actuelles de développement d’innover plus rapidement et d’offrir une meilleure expérience au consommateur », précise dans le document le président et CEO de Splunk, Doug Merrritt.

VictorOps, qui emploie près de 80 personnes, compte parmi sa clientèle des entreprises comme Arrow, Racskspace, CA Technologies, NCR. Ou Uship.