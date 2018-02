Déjà présent en Belgique, Spie n’avait jusqu’à ce jour aucune activité dans le secteur numérique du pays. Ce n’est plus le cas puisque la filiale belge du groupe vient d’acquérir le groupe Systemat un prestataire global de solutions informatiques. Fondée en 1981, la société, également active au Luxembourg, emploie environ 150 collaborateurs et anticipe un chiffre d’affaires de l’ordre de 70 millions d’euros pour l’exercice en cours.

« Avec cette acquisition, SPIE Belgium poursuit l’extension de son offre de services. L’expertise de Systemat en matière de services et solutions ICT permettra à SPIE Belgium non seulement d’étendre ses compétences et son portefeuille clients mais aussi de prendre position sur de nouveaux marchés grâce à une offre multi-services combinant ses différents métiers », commente dans un communiqué le directeur général de Spie Belgium, Johan Dekempe.

Le document ne précise pas si à l’instar de Spie ICS en France, le groupe ouvrira une structure spécialisée dans le numérique en Belgique.