Classé comme visionnaire dans le Magic Quadrant 2019 de Gartner pour les applications IAST (Interactive Application Security Testing) ou Security by Design, Contrast Security profite des Assises de la Sécurité 2019, qui s’ouvriront la semaine prochaine à Monaco, pour annoncer son arrivée sur le marché français. Elle propose une solution qui s’intègre de manière transparente et automatise la sécurité dans les processus de développement et de livraison de logiciels.

Basée à Los Altos (Californie) avec un siège européen à Belfast en Irlande du Nord, la jeune pousse explique sans plus de précision qu’en à peine six mois elle multiplié par trois ses effectifs en Europe et que cette croissance correspond à l’augmentation du nombre de clients en Europe mais aussi dans l’Hexagone. Elle revendique parmi sa clientèle des entreprises comme NTT Data, Demandware (Salesforce) ou encore Axa. Axa Strategic Ventures est par ailleurs actionnaire de la société, tout comme Microsoft ou le fonds General Catalyst Partners.

Contrast Security a recruté Chardy Ndiki pour superviser le marché français et de l’Europe du Sud. Il était auparavant directeur des ventes pour l’Europe du Sud de Centrify, éditeur spécialisé dans le Privileged Access Management.

« Nous souhaitons accompagner nos clients dans leur transformation digitale. Notre plateforme fournit un moyen d’embarquer la sécurité dans les applications. Le bénéfice est d’automatiser la détection de vulnérabilités à chacune des étapes du développement, depuis le poste du développeur à la production », explique dans un communiqué Chardy Ndiki. « La pratique du « shift left » dans DevSecOps aide les organisations à améliorer la qualité et la sécurité en testant plus tôt dans le processus de développement, et notre plateforme DevOps rend ce processus simple et transparent. »

.