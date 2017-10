Créée à Nantes en 2009, présente également à Paris et à Londres, la start-up nantaise Sparklane, spécialiste du predictive lead scoring (IA) se donne pour objectif de recruter, en 2017, plus de 10 personnes avec des profils jeunes diplômés (bac +5 issus d’écoles de commerce, d’écoles d’ingénieur et d’universités) ainsi que des collaborateurs ayant un profil expérimenté.

Ces postes sont à pourvoir à Nantes, Paris et Londres. Des offres de stages de pré-embauche sont par ailleurs proposées.

La société recherche :