Sopra Steria a rejoint le Lab RH, laboratoire collectif réunissant startups et grandes entreprises, qui collabore avec les directions RH de nombreuses entreprises afin de les aider dans la transformation de leurs outils numériques, de leurs compétences, de leurs processus et de leur culture.

A travers ce partenariat, Sopra Steria souhaite s’associer à une réflexion de fond sur l’évolution du marché et partager son expertise des enjeux de performance RH.

« Innover fait partie de l’ADN de Sopra Steria, aussi cette collaboration était-elle une évidence. Grâce à l’intelligence collective portée par le Lab RH, nous souhaitons contribuer à inventer les RH de demain, dans un esprit de co-innovation. Une réflexion sur l’évolution des pratiques RH que nous mettrons au service de nos clients comme du Groupe, en perpétuelle transformation », indique dans un communiqué Xavier Hürstel, Chief Transformation & People Management Officer, Sopra Steria.

Les objectifs de ce partenariat sont multiples :