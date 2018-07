Acquis par le fonds Carlyle en 2016, Veritas Technologies a revu complètement son programme partenaires au mois d’avril. Le spécialiste du stockage des données annonce aujourd’hui la nomination de Frédéric Fimes en tant que Channel Director Europe du Sud.

Basé à Paris, ce diplômé de l’Institut universitaire technologique de Cachan et de l’Ahridge Business School sera chargé « de maximiser la valeur ajoutée de l’entreprise à travers les partenariats channel » et d’accélérer la croissance en France, en Italie, dans la péninsule ibérique et en Israël.

Totalisant 35 ans d’expérience dans le secteur channel, Frédéric Fimes a occupé des postes à responsabilité chez HP et Dell/EMC et accompagné des transformations significatives afin de tirer profit des changements sur le marché, comme le big data et le cloud. Plus récemment, il a occupé le poste de directeur des ventes chez Tech Data Advanced Solutions.

« Frédéric Fimes est un chef des ventes accompli, avec une passion pour les nouvelles technologies et enthousiaste à l’idée de créer de nouvelles opportunités business », explique dans un communiqué Jean-Pierre Boushira, vice-président Europe du Sud de l’entreprise. « Je suis très heureux d’avoir un profil aussi expérimenté dans notre équipe qui va renforcer nos relations avec les partenaires dans la région ainsi que notre positionnement de leader mondial dans la protection des données et dans les solutions de stockage software-defined. »