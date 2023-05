L’ESN Française ITS Group, spécialisée dans l’accélération de la transition digitale, annonce un chiffre d’affaires consolidé de 168 millions d’euros en croissance de 13 % et un résultat d’exploitation consolidé de 9,5 millions d’euros qui bondit de plus de 20% par rapport à l’exercice précédent. Une fois de plus, le groupe montre sa capacité à transformer les enjeux de la souveraineté numérique en opportunités de croissance pour les entreprises et ses clients grands comptes.

L’expertise au cœur du développement du groupe

Dans un marché toujours aussi dynamique et en sortie de crise sanitaire, le développement organique du groupe a été soutenu par ses dernières acquisitions. Ses résultats témoignent de l’expertise reconnue dans les domaines stratégiques comme les infrastructures IT, les services cloud, la cybersécurité, la gestion des flottes mobiles et le conseil. L’ensemble des métiers du groupe ont significativement amélioré leurs performances en 2022, tant en ce qui concerne les prestations de services avec, notamment, des taux d’activité historiquement élevés, que pour les activités de Cloud hybride et managé qui connaissent une belle dynamique depuis deux exercices.

De nouvelles perspectives & investissements pour 2023

En route vers les 200 millions d’euros de chiffre d’affaires : fort de sa stratégie couplant croissance organique maîtrisée et croissance externe ciblée, le groupe ambitionne de passer ce cap dans les deux ans à venir, tout en maintenant son niveau de rentabilité d’exploitation.

Pour l’année 2023 ITS Group prévoit de recruter 380 nouveaux talents en CDI, incluant une promotion de formation aux métiers de l’IT de 30 alternants et stagiaires et des promotions de reconversion. Dans cette perspective de recrutement, le groupe compte bien poursuivre et renforcer ses engagements liés à sa démarche RSE, afin d’améliorer l’ensemble des processus opérationnels et avoir un impact écologique et sociétal positif sur le long terme.

Ces résultats valident le positionnement et la stratégie du groupe depuis plus de 25 ans maintenant, et sont liés à l’engagement de nos collaborateurs que je tenais à remercier chaleureusement au nom de toute l’équipe de la Direction. Ils vont leur permettre de bénéficier du versement d’une Participation plus de deux fois supérieure à celle de l’année précédente. L’aventure continue ! »Jean-Michel Bénard Président Directeur Général ITS Group