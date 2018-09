Sorti de la bourse il y a tout juste trois ans après son rachat par Thoma Bravo et Silver Lake pour 4,5 milliards de dollars, SolarWinds va lancer une IPO afin de lever 500 millions de dollars révèle CRN. L’éditeur de solutions de gestion d’infrastructures IT hétérogènes a fait parvenir une déclaration en ce sens à la SEC. Le document ne précise pas quelle participation détiendront les deux fonds d’investissement en cas de succès de l’opération, ni quel sera le prix d’introduction au New York Stock Exchange.

Lors de sa sortie de la bourse, l’éditeur d’Austin (Texas) avait expliqué que l’opération lui offrirait une plus grande flexibilité opérationnelle ainsi qu’une plus grande liberté pour la mise en place d’une stratégie à long terme. Le rachat était intervenu après la publication de résultats décevants dus à des problèmes rencontrés par son activité de licences.

L’entreprise fondée en 1999 est entrée en bourse en 2009. Sa solution de gestion des infrastructures IT rencontrait alors un grand succès, notamment auprès des petites entreprises. Réalisant un chiffre d’affaires de plus de 116 millions de dollars pour 400 salariés, elle revendiquait alors plus de 100.000 clients dans le monde. Elle s’est ensuite concentrée sur le développement de nouvelles fonctionnalités permettant le déploiement d’infrastructures hybrides comportant notamment des serveurs virtualisés, des réseaux et des applications couvrant les clouds publics et privés. Une évolution renforcée en début d’année par les acquisitions de Loggly (gestion et analyse des logs) et Trusted Metrics (traitement des cybermenaces en temps réel).

Selon le document transmis au gendarme de la bourse américaine, au 30 juin dernier, SolarWinds affichait un chiffre d’affaires de 398,6 millions de dollars et un effectif de 2.540 salariés dont 1.561 en dehors des Etats-Unis.