La société spécialisée dans le conseil et l’intégration autour des solutions SAP annonce la reprise en plan de cession de l’éditeur Inventy. Société d’une cinquantaine de salariés créée en 2012, Inventy faisait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire depuis le 4 mars.

Inventy est éditeur d’une solution SaaS, Performer for SAP, présentée comme une plateforme de gestion de valeur SAP qui aide les décideurs des entreprises sous SAP à maximiser la valeurs de leurs investissements IT et métiers. Cette plateforme est devenue le produit phare d’Inventy en 2016 à l’occasion du pivot de l’entreprise, jusque-là spécialisée dans l’optimisation et la sécurisation des processus SAP.

Un pivot qui a, semble-t-il, rapidement porté ses fruits, Inventy doublant son chiffre d’affaires en deux ans et se rapprochant de l’équilibre. Mais l’année suivante, l’entreprise cède ses activités de conseil pour se recentrer sur l’édition. Le chiffre d’affaires est divisé par deux et les pertes grimpent à 2 M€ obligeant l’entreprise à se refinancer. En octobre 2019, elle annonce une levée de Série A auprès d’Entrepreneur Venture et l’arrivée au capital d’un nouvel investisseur privé issu de l’écosystème SAP.

SOA People n’a pas dévoilé les raisons de la procédure collective frappant Inventy. La société, dont le siège social se trouve à Wavre en Belgique, annonçait en 2017 au moment du rachat de l’Allemand Cormeta un chiffre d’affaires de 100 M€ avec plus de 500 collaborateurs. Elle revendique actuellement 600 collaborateurs et douze bureaux régionaux dans cinq pays.

Dans le communiqué annonçant la reprise d’Inventy, SOA People déclare qu’Inventy et sa solution Performer for SAP « constitueront un atout majeur pour [le] groupe, en fournissant des solutions technologiques SAP de pointe à [ses] clients et en accélérant [son] expansion internationale. » Et d’ajouter : « la prise de contrôle d’Inventy par SOA People s’intègre parfaitement dans notre stratégie visant à offrir un portefeuille équilibré puissant de solutions SAP, de modules complémentaires et de services de conseil. »