La mutuelle d’assurance des territoires va refondre son outil de gestion de sinistres sur les branches dommages et risques statutaires, ainsi que son outil de gestion de contrats individuels.

Depuis 1974, SMACL Assurances, Société Mutuelle des Associations et des Collectivités Locales, est un acteur de référence de l’assurance des collectivités. Son rapprochement début 2019 avec le groupe VYV va lui permettre d’accélérer son développement et de se diversifier sur le marché des entreprises et des associations.

L’évolution de ses systèmes d’information est plus que jamais un des enjeux stratégiques essentiels. Le groupe a ainsi initié un chantier majeur de refonte de ses systèmes informatiques de gestion pour améliorer son efficacité opérationnelle et optimiser le temps de commercialisation de ses nouveaux produits d’assurance.

SMACL Assurances a choisi la plateforme logicielle de Prima Solutions, Prima Insure, comme socletechnologique pour refondre ses outils de gestion de contrats et de sinistres sur les branches IARD etrisques statutaires.

Cette plateforme logicielle va lui permettre d’automatiser ses processus de gestion et de gagner enefficacité, d’offrir à ses assurés un meilleur accompagnement client et à ses gestionnaires un outilunique, intuitif et simple d’utilisation.

« Après avoir évalué les solutions du marché, nous avons retenu Prima Solutions pour sa capacité à couvrir l’ensemble de nos processus métier à la fois IARD et Prévoyance (régime statutaire), pour la maturité de sa plateforme et la flexibilité qu’elle va nous apporter. Nous avons également choisi Prima Solutions pour la qualité de la relation avec les équipes. Celles-ci nous ont prouvé tout au long du processus de sélection leur volonté de répondre à nos besoins et de nouer un partenariat solide avec les nôtres. Nous sommes heureux d’avoir un partenaire de confiance dans un projet aussi ambitieux », commente Frédéric Costard, Directeur Général de SMACL Assurances.

« Nous nous réjouissons d’accompagner SMACL Assurances dans la refonte de son système de gestion des contrats individuels et des sinistres, afin de faciliter son développement et la diversification de son activité. Le choix de SMACL nous conforte dans notre position de première Assurtech française et confirme la pertinence de notre stratégie de développement. Avec Prima Insure, SMACL Assurances se dote d’un outil flexible et robuste qui lui permettra de répondre aux défis de sa transformation digitale et d’automatiser l’ensemble de ses processus de gestion. Mais au-delà de la plateforme logicielle, le succès de ce projet repose avant tout sur la collaboration transparente et étroite de nos deux équipes », déclare Hugues Delannoy, Président de Prima Solutions.