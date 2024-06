Shortways, éditeur d’un assistant numérique qui accompagne les entreprises dans la digitalisation du travail, étend son cercle de partenaires en annonçant un accord avec le cabinet de conseil SI RH Calexa group.

Calexa group accompagne les Directions des Ressources humaines dans l’évolution du métier et de ses technologies. Le cabinet apporte aux grandes entreprises et aux PME son expertise métier, son expérience des solutions SIRH et ses qualités humaines, pour mener à bien les projets de transformation les plus complexes. Du choix de la solution jusqu’à la conduite du changement, Calexa group adapte sa démarche conseil à la culture de l’entreprise et à ses spécificités opérationnelles pour proposer des réponses personnalisées et adaptées à chacun des clients. La société met en œuvre une méthodologie spécifique, portée par des outils qui lui sont propres.

Faciliter l’appropriation et l’usage des solutions RH et SIRH

Dans cette optique, Calexa group a décidé d’intégrer la solution de Shortways à ses offres d’accompagnement. Il sera ainsi possible de faire appel au cabinet pour vous aider à mettre en place cet outil d’adoption digitale à forte valeur ajoutée. Outil qui prend en compte les notions de contextualisation et de personnalisation pour accompagner les professionnels dans leur utilisation du SIRH. Cela permet alors de bénéficier d’une véritable conduite du changement augmentée.

Toan Nguyen chez Shortways « En combinant nos expertises : optimisation des processus RH portée par Calexa Group, et plateforme d’adoption digitale dédiée à la bonne prise en main des SIRH, nous offrons un partenariat à forte valeur ajoutée unique. Notre alliance est une formidable opportunité pour les entreprises qui souhaitent rapidement permettre à leurs équipes de parfaitement maitriser leurs environnements SIRH en s’appuyant sur un assistant digital éprouvé et intuitif. »

Roger Tahtah chez Calexa group « C’est avec plaisir que nous annonçons un partenariat avec Shortways, une référence en matière de solutions numériques d’assistance à l’utilisation des logiciels. Grâce à cette collaboration, nous visons à simplifier encore davantage l’expérience utilisateur de nos clients, en leur permettant un gain de temps et d’autonomie dans l’utilisation des solutions digitales RH. »