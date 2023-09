Sfeir est revenu de la conférence Google Cloud Next ’23 la semaine dernière auréolé du prix du partenaire services de l’année pour la France. Seule récompense Google Cloud décernée pour le territoire français, ce prix reconnaît l’investissement de Sfeir, l’implication de ses consultants et la réussite de ses projets clients autour des technologies Google Cloud.

Sfeir s’est notamment illustré sur des projets de mise en place de plateformes de données pour des grands acteurs du retail et du luxe, mais également des mises en œuvre de machine learning (Total Energy), et d’architecture globale (Delfingen), expose Martin Régent, en charge des alliances chez Sfeir (photo).

Le jury de Google Cloud a également été séduit par la capacité de Sfeir à accompagner les clients en amont sur le conseil stratégique et métier – via sa filiale Wenvision – et sur la formation – une expertise déjà reconnue par Google Cloud qui lui a décerné le prix de la formation en 2019 et qui a distingué son co-CEO et CTO Didier Girard en 2018 lui remettant le prix du formateur de l’année.

Avec 120 experts et 29 formateurs certifiés, Sfeir demeure l’un des principaux partenaires de Google Cloud en France. Et, bien que l’entreprise de services numériques se soit diversifiée ces dernières années dans les environnements AWS et Microsoft, Google Cloud demeure son principal partenaire en volume d’activité généré.

Une relation qui continue de s’enrichir, l’hyperscaler ayant récemment invité son partenaire à rejoindre son initiative SecOps pour vendre et implémenter ses outils de sécurité, notamment Beyond Corp (son offre zéro confiance), VirusTotal (analyse des fichiers et de détection des malwares) et Chronicle (détection des menaces et réponse). Des outils dont Google Cloud vient d’annoncer qu’ils allaient être dopés à l’intelligence artificielle, ce qui aura pour effet de mieux les interconnecter, d’agréger leurs sources et de les rendre interrogeables en langage naturel.

Sfeir prépare ainsi une offre de sécurité autour de ces outils pour l’automne qui viendra compléter son offre d’audits de sécurité lancée en mars dernier en partenariat avec Wiz. Sfeir organisera un événement le 23 novembre dans les locaux de Google France pour la présenter.