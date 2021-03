SEPTEO annonce la création de son pôle Expertises Digitales, qui regroupe les sociétés Appliwave, Novatim et RG System.

En associant les activités de ces trois entreprises en forte croissance, qui conserveront leur autonomie opérationnelle, Septeo renforce ainsi la cohérence et la richesse de sa proposition de valeur auprès de son réseau de partenaires revendeurs qui adressent les PME et les ETI. Le pôle Expertises Digitales réunit 200 collaborateurs et affiche un chiffre d’affaires de plus de 30 millions d’euros, avec une croissance organique de +10% en 2020.

La mission du pôle Expertises Digitales au sein de Septeo est simple : accompagner les PME et les ETI dans leur projet de transformation digitale, en s’appuyant sur ses Partenaires et en combinant les forces des métiers d’éditeur logiciel SaaS, d’intégrateur de solutions et d’opérateur Télécoms & Cloud. Ce faisant, les clients PME et ETI auront accès à un portefeuille de solutions et d’expertises complet : services managés, monitoring de l’infrastructure et du back-up, cybersécurité as-a-service (SOC), hébergement Cloud (21 datacenters en France), déploiement de la voix sur IP et de la fibre optique en propre.

Le groupe Septeo confie la direction générale du pôle Expertises Digitales à Sacha Laassiri : « Notre conviction est que le seul véritable avantage concurrentiel des entreprises du secteur du numérique, ce sont d’abord et avant tout les compétences humaines associées aux bons produits ; autrement dit les expertises proposées à nos clients. Et ces « expertises », ancrées dans la diversité de nos compétences et la richesse de nos produits, sont la clé d’une innovation créatrice de valeur partagée entre nos clients et nous. »

Cette nouvelle organisation va permettre aux trois entreprises du pôle Expertises Digitales d’accélérer leur stratégie de croissance, de pérenniser la satisfaction de leurs clients, d’enrichir les offres existantes, d’étudier de nouvelles opportunités de croissance externe et, enfin, de proposer aux collaborateurs un cadre de travail bienveillant et stimulant.

Une présentation du nouveau pôle Expertises Digitales est disponiblehttps://www.youtube.com/watch?v=ZY2j04E60ug