Le marché mondial des semi-conducteurs a progressé de 21% en valeur pour atteindre 655,9 Md$ en 2024, selon Gartner. Il a nettement rebondi après une chute de 11% en 2023, provoquée par l’effondrement des revenus des mémoires.

L’année 2024 consacre le triomphe de Nvidia qui s’empare pour la première fois de la première place avec près de 12% de part de marché. En un an ses revenus sont passés de 34 à 76 Md$ (+120%) quand ceux d’Intel sont restés stables à 49 Md$. L’ancien leader est relégué à la 3ème place. Samsung se maintient sur la seconde marche avec des revenus progressant de 40 à 65 Md$, profitant du regain de la demande et des prix pour les DRAM et mémoire flash.

« Ce changement de position dans le classement des 10 premiers fournisseurs de semi-conducteurs en termes de chiffre d’affaires est dû à la forte demande pour le développement d’infrastructures d’IA et à une augmentation de 73,4 % du chiffre d’affaires mémoire », commente Gaurav Gupta , analyste chez Gartner. « Nvidia a pris la première place grâce à une forte augmentation de la demande pour ses processeurs graphiques discrets (GPU), qui ont constitué le choix privilégié pour les charges de travail d’IA dans les centres de données. »