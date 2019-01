Le nombre d’entreprises mettant en œuvre l’intelligence artificielle a augmenté de 270% au cours des quatre dernières années et a triplé au cours de l’année écoulée, selon Gartner. Les résultats démontrent que les organisations de tous les secteurs d’activité utilisent l’IA dans une variété d’applications, mais sont confrontés à une pénurie aiguë de talents .

« Il y a quatre ans, la mise en œuvre de l’IA était rare, 10% seulement des personnes interrogées ayant répondu à l’enquête avaient déclaré que leur entreprise avait déployé l’IA ou le ferait sous peu. Pour 2019, ce nombre a grimpé à 37%, soit une augmentation de 270% en quatre ans », explique dans un communiqué Chris Howard , vice-président de la recherche chez Gartner. « Si vous êtes DSI et que votre entreprise n’utilise pas l’intelligence artificielle, il est fort probable que vos concurrents l’utilisent, ce qui devrait être préoccupant. »

Ces données ressortent d’un sondage réalisé auprès de plus de 3.000 DSI dans 89 pays, appartenant à des industries majeures qui totalisent 15 billions de dollars de revenus et budgets du secteur public, et 284 milliards de dollars en dépenses informatiques.

La raison du grand saut constaté est que les capacités de l’intelligence artificielle ont considérablement mûri et que les entreprises sont donc plus disposées à mettre en œuvre la technologie. « Nous restons encore loin d’une intelligence artificielle capable de prendre en charge des tâches complexes, mais nous sommes maintenant entrés dans le domaine du travail renforcé et de la science de la décision basée sur l’IA – ce que nous appelons « l’intelligence augmentée » », précise Chris Howard.Selon lui, les DSI ont compris que la transformation numérique durable et l’automatisation des tâches vont de pair. Tous les secteurs sont concernés. Les résultats du sondage montrent que 52% des entreprises de télécommunication utilisent des chatbots et que 38% des fournisseurs de soins de santé ont recours au diagnostic assisté par ordinateur. Les autres cas d’utilisation opérationnelle pour l’IA sont la protection contre la fraude et la fragmentation des consommateurs.

Malheureusement la pénurie de main-d’œuvre qualifiée est un problème pour de nombreuses entreprises. « Pour rester en tête, les DSI doivent faire preuve de créativité. S’il n’y a aucun talent en IA disponible, une autre possibilité consiste à investir dans des programmes de formation pour les employés ayant des antécédents en statistiques et en gestion de données . Certaines organisations créent également des emplois partagés avec des écosystèmes et des partenaires commerciaux », conclut Chris Howard.