Directeur général France et directeur exécutif groupe, Sébastien Musset a quitté Econocom pour rejoindre Arkéa, en tant que directeur général chargé du pôle « Clientèle retail » qui regroupe les activités des réseaux de caisses locales de Bretagne, Sud-Ouest et Massif Central, de Fortuneo, Keytrade Bank (banque en ligne) et Max (assistant personnel financier sur mobile) ainsi que les directions supports marketing et opérations clients et conseillers. « Basé en Nouvelle-Aquitaine, à Pessac, Sébastien Musset aura notamment pour mission de poursuivre la transformation des métiers de la banque de détail pour les particuliers et les professionnels, dans un contexte de mutations profondes et rapides, sous l’effet de la technologie et du changement des modes de consommation », précise un communiqué du groupe basé au Relecq-Kerluon (Finistère). Il ne quitte donc pas complètement le secteur des nouvelles technologies, ce qu’il précise d’ailleurs dans le communiqué. « Dans un contexte de forte transformation des métiers bancaires, en particulier compte tenu des possibilités offertes par le digital, je suis convaincu qu’Arkéa dispose d’un positionnement unique et d’équipes de haut niveau pour poursuivre son développement au service de ses sociétaires et de ses clients. J’aurai à cœur d’accompagner ces transformations et ce développement dans le respect d’une conviction profonde : plus les processus se digitalisent, plus l’humain est important ! »

Centralien, Sébastien Musset avait rejoint Econocom en octobre 2016 en tant que directeur exécutif groupe Transformation et Ressources. Il avait pris la direction de la filiale française il y a tout juste un an. Avant de rallier l’ESN, il avait notamment occupé différentes fonctions de direction dans le domaine de la banque et de l’assurance, chez Exane BNP Paribas, SCOR, Crédit Agricole CIB et Allianz.

On notera que ce départ intervient quelques mois après que Jean-Louis Bouchard ait cédé les rênes du groupe à son fils, Robert Bouchard.

Comptant 10.000 salariés, Arkéa est composé des réseaux du Crédit Mutuel de Bretagne, du Sud-Ouest et Massif Central, ainsi que d’une trentaine de filiales spécialisées (Fortuneo, Monext, Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels, Arkéa Investment Services, Suravenir….).