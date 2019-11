À l’occasion de son événement Veritas Vision, qui s’est déroulé le 19 novembre au Pavillon Cambon sur Paris en présence de ses clients et partenaires, Veritas a remis à SCC le prix de la meilleure croissance de l’année 2019. SCC France et Veritas ont notamment collaboré autour des appliances de sauvegarde intégrées NetBackup de Veritas et sur sa gamme de solutions Data Protection.