SCC, leader auprès de partenaires technologiques majeurs, annonce la création d’une Direction des Opérations France et la confie à Sébastien Vandervannet.

A ce poste, il est en charge d’optimiser la gestion de la supply chain du groupe pour fluidifier le déroulement des opérations. Dans ce contexte, il intervient sur les volets Achats, IT, Logistique et Administration des ventes. Membre du Comité Exécutif, il occupe donc une place stratégique et veille à accompagner SCC France dans sa croissance tout en améliorant l’efficience organisationnelle et la qualité de service délivrée aux clients. Pour mener à bien sa mission, Sébastien Vandervannet peut s’appuyer sur une solide expérience professionnelle acquise auprès de structures leaders à l’image de Capgemini Invent, la Société Générale, et dernièrement Malakoff Humanis où il était Directeur des Opérations Assurance et membre du Comité Exécutif.

Sébastien Vandervannet, 42 ans, est diplômé de l’ESSEC Business School.

Didier Lejeune, Président de SCC France « Le recrutement de Sébastien Vandervannet est une étape importante pour notre groupe et va nous permettre de fluidifier notre Supply Chain pour répondre toujours mieux aux attentes de nos clients. Nous bénéficions de toutes les ressources et expertises nécessaires pour accompagner durablement nos clients dans leur transformation digitale et franchir dès la fin de l’année la barre des 1,7 MdE de chiffre d’affaires. »