Le spécialiste franco-américain du stockage fichier et objet distribué annonce une nouvelle levée de fonds de 60 millions de dollars. Ce nouveau tour de table, suivi par l’ensemble de ses investisseurs historiques (Menlo Ventures, Idinvest et Iris Capital) renforcés du fonds Harbert European Growth Capital, porte à 152 millions de dollars le montant total levé par la société depuis sa création en 2009.

Cet argent frais, que Scality compte investir intégralement dans le développement de sa solution de gestion de données multicloud Zenko, relance l’entreprise dans la course à la gestion des grands volumes de données dans laquelle elle s’était illustrée dès octobre 2016 en accédant d’emblée au carré des leaders du nouveau quadrant magique Gartner consacré aux systèmes de fichiers distribués et stockage objet, au côté de Dell EMC et d’IBM.

Mais, face à la concurrence de ces derniers et face à l’évolution du marché, qui réclame désormais des solutions adaptées aux environnements multicloud, Scality a fait le choix de différer son objectif de rentabilité et donc de renoncer à son introduction en bourse prévue en 2017, pour se concentrer sur le développement de Zenko. Le produit n’a pour l’instant été mis en œuvre que pour un seul client, Bloomberg, en version open source. Une version commerciale est en préparation.

Une décision qui a provoqué quelques doutes de la part des observateurs, d’autant qu’au même moment l’entreprise a fait le choix de supprimer un niveau de management, occasionnant le départ du directeur du marketing Paul Turner, et celui du directeur des opérations, Erwan Ménard. « Il ne fallait pas voir dans cette initiative une tentative de réduire la voilure mais plutôt une volonté d’impliquer davantage les collaborateurs dans les décisions de l’entreprise et de les remettre en contact avec les clients pour mieux comprendre leurs besoins », explique Jérôme Lecat, CEO de Scality.

Mais si l’atteinte du point mort et l’entrée en bourse ont été repoussée à 2020, cela n’empêche pas l’entreprise d’afficher une solide accélération de ses ventes à l’issue de son exercice 2017. Au quatrième trimestre, Scality a réalisé le meilleur trimestre de son histoire en livrant plus de 100 pétaoctets de stockage utilisable, et en signant 20 nouveaux clients. Sur l’ensemble de l’exercice 2017, Scality revendique ainsi plus de 51 nouveaux clients, ce qui porte à plus de 200 le nombre de ses clients à travers le monde.

Des succès à mettre au compte des investissements réalisés dans la commercialisation et le marketing suite aux deux levées de fonds de 2015. Ces investissements ont notamment permis de développer un réseau de distribution via des partenaires stratégiques tels que HPE et Cisco. Un réseau qui montre aujourd’hui toute son efficacité : l’indirect compte désormais pour près de 80% des revenus de Scality.