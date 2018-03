Après 12 années passées à la tête de la fédération qu’il a créée, André Vidal va abandonner la présidence d’Eben au cours de la convention annuelle de l’organisation qui se tiendra à Barcelone les 21, 22 et 23 juin prochains. « Je suis arrivé au bout de mon projet en bâtissant une fédération représentative des cinq métiers qui la composent, pérenne, rassemblant toutes les compétences nécessaires en interne pour apporter des services aux adhérents », explique André Vidal. « J’ai un bilan sympathique, je veux à présent réussir ma sortie, préparer le terrain pour que mon successeur puisse prolonger l’aventure tout en donnant un visage neuf à la fédération. »

Ce successeur devrait, sauf surprise, être le PDG et cofondateur d’Activium, Loïc Mignotte (à gauche sur la photo), seul candidat déclaré et dauphin adoubé par André Vidal. « Sa société, basée à la fois à Paris et à Lyon, est représentative de notre secteur. C’est aussi quelqu’un qui peut parler métier. De plus diriger Eben demande beaucoup de temps, trois jours par semaine. Il faut donc être parisien et avoir un staff qui puisse assurer la gestion courante de sa société », estime André Vidal qui rappelle qu’Activium est dirigée par un binôme, l’autre associé fondateur, François Mingoia (à droite sur la photo), assurant lui-aussi la direction générale.

L’actuel président d’Eben assure par ailleurs avoir « un bon feeling » avec Loïc Mignotte pour assurer une transition en douceur. Parmi les tâches qui attendent le président qui sortira des urnes, figure l’intégration d’un nouveau métier à la fédération. A l’informatique, l’impression, les télécoms, la papeterie et le mobilier de bureau s’ajouteront en effet les objets connectés BtoB.