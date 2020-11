Dans une interview accordée à Bloomberg TV, le CEO de SAP Christian Klein s’est engagé à aider les clients et les partenaires en difficulté alors que la deuxième vague de la pandémie de Covid-19 touche l’Europe et impose aux gouvernements de nouveaux confinements. « Mon plus grand challenge est de m’assurer que nos clients peuvent livrer, vendre et produire demain. Ce que SAP fait, non seulement en les aidant à transformer leurs modèles commerciaux, mais aussi en aidant ceux qui rencontrent des difficultés financières à cause de la crise. Nous prolongeons les délais de paiement. Nous ne voulons pas laisser un seul client, ou un seul partenaire, derrière », a-t-il déclaré.

Il a également cherché à donner une tournure positive au ralentissement de la croissance de l’éditeur, lequel après un avertissement sur résultats, a perdu 30 % de sa valeur en une semaine. « Le Covid-19 est un point d’inflexion pour nos clients », a-t-il déclaré. «Ils souhaitent vraiment accélérer le passage au cloud. C’est ce que nous faisons maintenant. Nous suivons les besoins de nos clients. » Christian Klein a encore expliqué que SAP s’attendait à une croissance des logiciels sur site alors que les clients souhaitaient passer au cloud.

Le problème pour l’éditeur allemand est que plus de 50% de son chiffre d’affaires provient encore des logiciels traditionnels – plus lucratifs.

Le patron de SAP a par ailleurs cherché à minimiser les mauvaises performances de l’entreprise, affirmant que les investisseurs lui avaient dit en privé que celle-ci se positionnait pour réussir à moyen et à long terme. Il a également réfuté les critiques selon lesquelles les résultats du cloud de l’entreprise étaient tout aussi décevants que ceux des logiciels traditionnels. Il a ajouté qu’ils avaient – en excluant l’activité Concur – enregistré une croissance de 26%, dépassant ainsi le niveau de la concurrence. « Je suis donc convaincu que nous allons accélérer notre croissance dans le cloud dans les années à venir », a assuré Christian Klein.

Rappelons qu’au troisième trimestre, la firme de Walldorf a généré un chiffre d’affaires de 6,535 milliards d’euros, en baisse de 4 % sur un an, dont 1,984 milliard d’euros provenant du cloud.