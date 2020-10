A l’occasion de son deuxième anniversaire, SAP.iO Foundry Paris a dévoilé les 8 startups européennes, dont 4 françaises, spécialisées dans le domaine des achats qui vont composer la nouvelle promotion de son programme d’accélération. Sélectionnées pour leurs approches novatrices autour de la gestion des approvisionnements, de l’expérience utilisateur et de l’automatisation des process, elles intégreront le réseau commercial B2B Ariba et enrichiront les offres S/4Hana de l’éditeur allemand.

Les startups bénéficieront pendant 10 semaines d’un programme d’accélération, à raison de 3 jours par semaine. Ayant déjà un business model, un produit stable et une équipe avec un niveau de maturité solide, elles seront épaulées par des membres du comité exécutif de SAP France, ainsi que par une cinquantaine de coachs de la société, ou issus de son écosystème de startups, qui animeront des workshops thématiques. Elles seront de plus accompagnées par 6 clients dont Faurecia, Safran et Somfy., SAP.iO bénéficie par ailleurs du soutien du CNA – Conseil National des achats.

Quatre startups françaises font partie de la sélection :

Flowlity est une solution SaaS de planification optimisant la gestion des stocks entre les entreprises et les fournisseurs. Elle permet de réduire le risque de surstockage et de pénurie de marchandises grâce à un système d’alertes.

Per Angusta est une application SaaS collaborative de pilotage de performance permettant de d’optimiser les dépenses de l’entreprise, de réduire la prise de risques, de prioriser les projets ainsi que de mesurer les objectifs à atteindre.

Trustpair est une solution SaaS destinée aux départements financiers permettant de sécuriser les différentes transactions et informations bancaires avec les différents prestataires.

Winddle est une plateforme collaborative en ligne permettant d’optimiser et de favoriser le suivi de la chaîne d’approvisionnemen

Ont également été retenues :

La plateforme intuitive de conseil en sourcing Archlet.io, dédiée aux professionnels de l’approvisionnement (Suisse).

L’application web Chai, qui propose des données alternatives telles que l’imagerie satellite et les enregistrements maritimes aux professionnels des achats et de la supply chain (Royaume-Uni).

La plateforme anglaise Deployed permettant de numériser les cahiers des charges de manière efficace.

L’application web Allemande Scalue, compatible avec tous les systèmes ERP, qui permet aux entreprises d’identifier différents axes d’économies possibles.

« Le domaine du procurement est une rouage essentiel des entreprises pouvant se révéler comme un réel levier économique. Nous avons, en effet, pu constater différents axes d’améliorations au niveau du processus de sourcing pouvant garantir aux entreprises plus d’efficacité, de transparence et de sécurité », commente dans un communiqué Sébastien Gibier, directeur de l’accélérateur. « C’est dans ce sens que nous avons sélectionné ces huit jeunes pousses dont la mission est de créer des solutions innovantes et complémentaires à celles de SAP pour apporter ensemble plus de valeur à nos clients. »

Après deux ans d’existence, SAP.iO Foundry Paris en est à sa cinquième promotion, les précédentes étant consacrées à la distribution, à la Green Tech, à l’optimisation des processus métiers et au « Futur of Work », Jusqu’à présent 30 startups ont été accélérées avec le soutien de 450 clients, et 25 millions d’euros ont été levés.