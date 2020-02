Après la nomination d’un tandem à sa tête de l’entreprise, cela bouge chez SAP. La filiale française de l’éditeur allemand (la 5ème en termes d’importance) a un nouveau directeur général depuis le 3 février. Il s’agit de Frédéric Chauviré qui prend la tête du comité de direction et reporte à Brian Duffy, président EMEA North. Frédéric Chauviré rejoint le comité exécutif du groupe en France présidé par Gérald Karsenti, qui conserve la présidence de la filiale.

Agé de 44 ans, Frédéric Chauviré a pour mission de renforcer les synergies avec les clients dans leurs grands enjeux de transformation numérique (gestion de l’expérience, gestion intelligente des dépenses, réduction de leur empreinte sur l’environnement…), et d’innovation (intelligence artificielle, big data, blockchain…) en s’appuyant sur les centres de R&D SAP Labs et l’accélérateur de startups SAP.iO basés en France. Il a également pour tâche la croissance de la filiale via le développement des activités cloud auprès des grands comptes et des PME.

Le nouveau directeur général de SAP France était précédemment Senior Vice President EMEA North General Business Sales au sein de l’organisation PME et Partenaires de SAP. Il dispose de près de 20 ans d’expérience dans le secteur du logiciel d’entreprise, dont 10 ans chez Oracle.

Diplômé de l’université d’Angers et détenteur d’un master en entrepreneuriat de l’EM Normandie Business School, Frédéric Chauviré a rejoint SAP à Dublin en 2010 aux postes de directeur des ventes Inside pour la filiale SAP UK & Ireland puis de Head of Commercial Sales EMEA. En 2014, il a entrepris la transformation des canaux de ventes PME en tant que Vice President Mid-Market pour la région EMEA.

En tant que président, Gérald Karsenti aura de son côté pour mission de renforcer la notoriété de la marque SAP sur le marché français. Il sera également chargé des relations avec les dirigeants des entreprises clientes et des partenariats stratégiques avec l’ensemble de l’écosystème SAP. Au sein de la filiale, il aura pour tâche de développer les talents des collaborateurs et de superviser des programmes transversaux comme la parité ou l’intégration des handicaps.