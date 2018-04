Gérald Karsenti a été nommé directeur général de SAP France, 5ème filiale de SAP dans le monde, à compter du 13 avril, annonce SAP dans un communiqué. Gérald Karsenti reportera à Brian Duffy, Président EMEA North de SAP. Il a pour mission d’accélérer la croissance de SAP France en renforçant la compétitivité de l’ensemble de son écosystème : clients, startups et partenaires, précise le communiqué.

L’ex-patron d’HPE France et, plus récemment, d’Oracle France (qu’il a dirigé pendant à peine 6 mois) succède à Marc Genevois, qui dirigeait la filiale française de l’éditeur allemand depuis septembre 2015 après en avoir été le directeur des opérations pendant un peu plus d’un an. Nos confrères du MagIT l’avaient annoncés dans un premier temps chez Cisco France, où il était pressenti à la place de Robert Vassoyan, qui a rallié Atos en février dernier en tant que directeur général adjoint et directeur commercial groupe.

Avant Oracle et HPE, Gérald Karsenti a été dirigeant au sein des groupes IBM et Capgemini. Parallèlement, il est professeur affilié à HEC Paris où il enseigne le leadership, la transformation digitale et la gestion du changement. Gérald Karsenti est diplômé de Sciences Po Paris, d’HEC Paris, de l’Université d’Oxford et est titulaire d’un master en finance. Son livre “Leaders du Troisième Type” a reçu le prix du livre de management écrit par un manager en 2017.

Gérald Karsenti pilotera notamment les trois centres de recherche que SAP compte en France et qui mobilisent près de 850 collaborateurs répartis à Paris, Mougins et Caen.