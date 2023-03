Le fonds d’investissement Silver Lake et le fonds de pension canadien CPP Investments ont bouclé un accord d’acquisition de Qualtrics pour 12,5 milliards de dollars en numéraire. Pour mener à bien la privatisation de ce pionner des logiciels de gestion de l’expérience (XM), les acquéreurs rachèteront l’ensemble des titres en circulation sur la base d’un prix de 18,15 dollars par action. Il s’agit du plus gros rachat d’une société technologique depuis le début de l’année.

SAP qui restait l’actionnaire majoritaire de Qualtrics a accepté de vendre la totalité de ses 423 millions d’actions pour 7,7 milliards de dollars. L’éditeur allemand avait fait l’acquisition de Qualtrics fin 2018 pour 8 milliards de dollars avant de choisir de l’introduire en bourse en 2021 au prétexte de lui apporter une « plus grande indépendance » mais surtout pour se recentrer sur son cœur de métier des ERP et ses activités cloud plus lucratives.

« Silver Lake possède à la fois l’expertise opérationnelle et les antécédents auprès des éditeurs de logiciels pour aider Qualtrics à étendre son leadership », a justifié cette fois SAP dans un communiqué tout en mettant en avant son bilan : « Depuis que nous avons acquis Qualtrics en 2019, l’entreprise a plus que triplé son chiffre d’affaires tout en étant rentable. SAP a l’intention de rester un partenaire technologique, en servant des clients communs et en continuant à contribuer au succès de Qualtrics ».

SAP avait indiqué dès janvier vouloir se séparer de Qualtrics en même temps qu’il annonçait la suppression de 3 000 postes dans le cadre d’une « restructuration très ciblée ». Deux orientations stratégiques qui devraient l’aider à atteindre son objectif d’une « croissance à deux chiffres des bénéfices en 2023 ».