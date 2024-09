Après cinq années passées chez Accenture Labs, où elle a débuté en tant que AI Researcher puis AI Engineer dans les équipes Data & AI, Laura DEGIOANNI rejoint SaaSOffice en tant qu’AI Specialist.

Diplômée d’un Master Business Management and MSc in Data Analytics & Artificial Intelligence, de l’EDHEC, Laura a mené de nombreux projets innovants au sein d’Accenture, ce qui lui a permis d’acquérir une solide expérience dans l’identification, l’incubation et le prototypage de technologies d’IA, à la fois novatrices et émergentes.

Laura a fait l’objet de plusieurs dépôts de brevets qui ont été validés, témoignant de son expertise et de son engagement dans le développement de solutions technologiques de pointe.

Elle a également contribué à de nombreux travaux et recherches dans les domaines de la confidentialité des données, de l’IA durable et de la conformité aux exigences de l’EU AI Act.

Ses travaux ont notamment donné naissance à plusieurs prototypes démontrant l’importance de la confidentialité des données pour des applications business, ainsi qu’à des prototypes visant à mesurer et à optimiser la consommation d’énergie et les émissions de carbone lors de l’entraînement de modèles d’IA.

Au cours de son parcours, Laura a collaboré étroitement avec des doctorants pour transformer leurs recherches académiques en solutions concrètes et applicables. En parallèle, elle a régulièrement pris la parole pour présenter et vulgariser ses recherches ainsi que ses prototypes, s’adressant aussi bien à des audiences internes qu’externes, démontrant ainsi sa capacité à rendre accessibles des concepts complexes.

En tant qu’AI Specialist au sein de SaaSOffice, Laura DEGIOANNI jouera un rôle clé dans l’identification et la formalisation des cas d’usage d’IA, visant à optimiser à la fois les performances des solutions logicielles et l’efficacité globale de l’entreprise, sous la direction de Didier FORNETTI, Co-founder et Chief Product & Technology Officer de SaaSOffice.

Elle aura également pour mission de traiter les défis technologiques et éthiques liés à l’intelligence artificielle, en collaboration avec des équipes pluridisciplinaires, afin de mettre en œuvre des solutions innovantes. Son expertise, alliant innovation technologique et responsabilité éthique, sera un atout clé pour accompagner SaaSOffice dans son évolution vers l’intégration de solutions d’IA durables et performantes.

Christophe COURTIN, CEO de SAASOFFICE déclare :

« Toute l’équipe de SaaSOffice est ravie d’accueillir Laura DEGIOANNI en tant qu’AI Specialist.

Son parcours impressionnant dans le domaine de l’intelligence artificielle, notamment chez Accenture Labs, et ses multiples dépôts de brevets validés, témoignent de son expertise exceptionnelle qui va renforcer nos capacités à créer des modèles

d’IA avancés pour que nos solutions restent à la pointe de l’innovation »