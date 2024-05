Renaud DECONDE vient d’intégrer l’éditeur de logiciel en tant que Chief Engineer.

Il encadrera les équipes techniques, sous la direction de Didier FORNETTI, Co-founder et Chief Product & Technology Officer de SaaSOffice.

Renaud DECONDE a 30 ans d’expériences variées dans le domaine des systèmes d’information, où il a exercé bien des métiers : Développeur, Intégrateur, DBA, Architecte Technique, Consultant, Manager, Directeur de département, etc.

Renaud DECONDE a travaillé chez Sopra Steria, Capgemini, Accenture (6 ans), Wavestone, puis plus longuement chez Orange (12 ans), où il a terminé Directeur d’un département de Hosting (datacenters).

Il était Directeur des Systèmes d’Informations chez Meritis (ESN), avant de rejoindre SaaSOffice en mai 2024. Ce recrutement constitue une prise stratégique significative pour la dernière entreprise de Christophe Courtin.

Renaud DECONDE est un consultant doté d’une très grande expérience pour résoudre une multitude de problématiques, qu’elles soient techniques, technologiques, organisationnels ou liés aux ressources humaines. Expert en architecture technique avec une spécialisation en infrastructures physiques et en architecture d’entreprise, Renaud DECONDE démontre une grande appétence pour la création de modèles opérationnels. Il excelle dans la modélisation de systèmes, l’organisation des équipes pour leur gestion, leur développement, ainsi que dans l’établissement de méthodes de production adaptées aux équipes techniques.

En tant que Chief Engineer, Renaud Deconde sera responsable de garantir que la plateforme développant les produits logiciels de SaaSOffice soit robuste, résiliente, sécurisée et conforme aux bonnes pratiques de maintenance, d’évolutivité et de respect des normes. Il aura également pour mission de s’assurer que la vision stratégique est réalisable, tout en maintenant l’innovation au cœur de la culture de l’entreprise.

Christophe COURTIN, Président de SAASOFFICE déclare :

« Je suis ravi d’annoncer la nomination de Renaud DECONDE en tant que Chief Engineer de SaaSOffice. Avec plus de 30 années d’expérience dans le domaine des systèmes d’information, Renaud apporte une profondeur de connaissances inestimable, acquise au cours de son parcours professionnel chez des entreprises de premier plan. En tant que Chief Engineer, Renaud dirigera nos équipes techniques pour garantir que notre plateforme logicielle reste robuste, sécurisée et évolutive, tout en alignant notre organisation technique sur notre vision produit. Je suis convaincu que son expertise renforcera notre position dans le secteur et que sous sa direction, nos équipes techniques continueront à exceller et à soutenir la croissance de SaasOffice »