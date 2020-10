Atera entend se faire un nom sur le marché français des logiciels de supervision et de gestion des services d’assistance aux côtés des Kaseya, Datto RG System et autres NinjaRMM. Originaire d’Israël, l’éditeur annonce la disponibilité en Français de sa plateforme tout-en-un combinant gestion et supervision des parcs à distance (RMM ou Remote Motoring & Management) et gestion et automatisation des livraisons de services (Professional Services Automation ou PSA). Outre son produit, l’éditeur a également francisé son support client et sa base de connaissances.

Déjà utilisé par une centaine de clients en France depuis 2016 (recrutés par bouc-à-oreille), Atera n’est pas physiquement implanté sur le territoire français : « étant spécialisés dans l’assistance à distance, notre stratégie commerciale est alignée sur notre offre, nous a expliqué Yoav Machlin, vice-président marketing de l’éditeur, en réponse aux questions que nous lui avons adressées par mail. [En conséquence,] nous n’avons pas de bureaux sur les marchés locaux où nous nous déployons. Cela ne veut pas dire que nous ne l’envisagerons pas. »

L’une des originalités d’Atera est sa tarification basée sur le nombre de techniciens qui accèdent à sa plateforme quel que soit le nombre de terminaux à surveiller. Un modèle de tarification présenté comme accessible et prévisible. C’est en tout cas l’avis de Guillaume Duval, dirigeant de la société de maintenance informatique Intrapole (basée en Essonne), qui utilise la solution depuis deux ans. « Nous apprécions la tarification au technicien d’Atera car cela nous permet de superviser des parcs clients toujours fluctuants sans crainte de voir les factures grimper subitement. C’est rassurant pour nous comme pour les clients. »

Atera revendique quatre mille clients actifs sur notre plate-forme représentant plus d’un million d’appareils surveillés, notamment aux États-Unis et en Israël. En France, Atera souhaite se développer en priorité sur le marché des fournisseurs de services infogérés (ou MSP) et espère compter rapidement parmi les acteurs de référence.