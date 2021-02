Atera, dont la plateforme tout-en-un combinant RMM (gestion et supervision des parcs à distance) et PSA (gestion et automatisation des livraisons de services professionnels) ainsi que le support sont disponibles en français depuis le mois d’octobre, a obtenu un financement de série A de 25 millions de dollars auprès du fonds californien K1 Capital. Cet argent sera destiné à accélérer le développement de produits et développer la présence de l’éditeur israélien à l’international. « Notre objectif est d’aider un plus grand nombre de MSP et de professionnels de l’informatique à relever leurs défis tout en accélérant le développement de nos produits. Ce nouveau financement nous permettra de nous consacrer davantage à la recherche et au développement en continu, mais aussi de mettre à niveau notre plate-orme pour continuer à transformer le secteur de l’informatique grâce à une technologie révolutionnaire de gestion à distance », expliquent dans un communiqué les co-fondateurs d’Atera, Gil Pekelman, PDG, et Oshri Moyal, directeur technique.

Atera, qui propose une tarification basée sur le nombre de techniciens qui accèdent à sa plateforme quel que soit le nombre de terminaux à surveiller, revendiquait au mois d’octobre quatre mille clients actifs sur sa plateforme représentant plus d’un million d’appareils surveillés. Ces chiffres n’ont pas été mis à jour.