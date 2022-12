Un an après sa création, les choses s’accélèrent pour la start-up française Leto, à l’origine d’une plateforme SaaS pour aider les entreprises à maintenir leur conformité au règlement général sur la protection des données (RGPD). L’entreprise fondée par Benjamin Lan Sun Luk et Edouard Schlumberger vient de boucler une levée de fonds en amorçage de 1,2M€ auprès Kima Ventures, 50 Partners, Polymatter Ventures et plusieurs business angels.

Alors que sa solution est commercialisée depuis le début 2022 et compte une quinzaine de clients, Leto espère avec cette levée accélérer son déploiement auprès des PME et ETI, avec l’objectif d’atteindre plus d’une centaine de clients d’ici 18 mois. Elle entend aussi développer sa technologie en intégrant de nouvelles briques d’automatisation et d’intelligence artificielle et renforcer ses expertises avec une dizaine de recrutements à court terme.

« 4 ans après l’entrée en vigueur du RGPD, c’est toujours un casse-tête pour une PME de se mettre en conformité, et surtout de la maintenir dans la durée », souligne dans un communiqué Edouard Schlumberger. « C’est là où l’approche Privacy Ops, ou l’automatisation des processus prend tout son sens. »

Accompagné par 50 Partners et incubé chez TechUP de BNP Paribas, Leto vient d’être intégré au Future 40, l’index des 40 startups les plus prometteuses de Station F. Kima Ventures, qui a participé à la levée de Leto, est le fond d’investissement de Xavier Niel, fondateur de Free.