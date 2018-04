Présent en France depuis 11 ans sous la forme d’un simple bureau rattaché à la maison mère en Allemagne, Retarus crée une entité sous juridiction française, Retarus SAS.

Cette décision illustre les bons résultats que le spécialiste en logistique de l’information (conversion et routage des e-mails, SMS, FAX, EDI, voice mails) connaît sur le marché français (elle revendique une croissance annuelle de 30% depuis trois ans et l’accompagnement de près de la moitié des entreprises du CAC 40) ainsi que ses ambitions de développement dans l’Hexagone pour ses services SaaS de Global Messaging Delivery et pour sa nouvelle offre de sécurité des e-mails.

« La création de Retarus SAS est un signal fort que nous envoyons au marché. Notre volonté est d’installer une pérennité et de confirmer notre engagement sur le marché français avec pour ambition de devenir l’un des leader de la logistique de l’information et de la sécurité des échanges auprès des entreprises du CAC 40 et des marchés de la finance, de la santé et du retail. », explique dans un communiqué Benoit Tremolet (photo), directeur général de Retarus SAS.

La filiale française de l’éditeur s’est installée dans de nouveaux locaux dans le quartier d’affaires du 9e arrondissement de Paris, rue de Londres, et prévoit de renforcer sa puissance commerciale et ses équipes techniques d’avant-vente.