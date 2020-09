SAS France a un nouveau patron. Le spécialiste de l’analytique annonce en effet la prise de fonction de Jean-François Sebastian comme « Country Manager » de la filiale française. Il est rattaché à Bert Boers, vice-président de la société pour la région South West Europe (France, Benelux, Espagne, Portugal).

Ingénieur diplômé de l’ECE Paris, Jean-François Sebastian était précédemment directeur commercial France de l’éditeur où il est entré comme Sales manager en 2015. Il avait auparavant occupé des fonctions commerciales et de management dans différents groupes comme nGFI, HPE et McAfee. Il a également eu une expérience entrepreneuriale pendant 6 ans.

« En cette année de changements sans précédent, SAS aide les organisations à faire face à la situation, à redémarrer leurs opérations et à réimaginer leur avenir. Dans cette nouvelle normalité, SAS va continuer, plus que jamais, à améliorer le quotidien de chacun en permettant de fonder les décisions sur les données », commente dans un communiqué Bert Boers. « La nomination de Jean-François Sebastian à la tête de la filiale française est l’étape naturelle dans une organisation #GreatPlaceToWork qui reconnaît les talents exceptionnels. Combinant une expérience éprouvée de 23 ans dans le secteur informatique et de 2 ans au poste de directeur commercial SAS France, un état d’esprit orienté création de valeur et une curiosité infinie, Jean-François va permettre à SAS France de se transformer et d’innover sur le marché en pleine croissance de l’analytique. »