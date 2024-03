Le groupe de services digitaux SQLI publie un chiffre d’affaires de 251,2 M€ pour son exercice 2023, en progression organique de 2%. La France (+2,3%) et l’international (+2,0%) contribuent de manière homogène à la croissance des revenus du Groupe. Si c’est le troisième exercice consécutif de hausse, la croissance s’est nettement ralentie par rapport aux 9% de hausse du l’exercice 2022.

Le résultat opérationnel (Ebit) ressort à 12,4 M€, après prise en compte de 8,2 M€ de charges nettes non courantes, qui sont liées notamment au changement du siège social et à la mise en place d’un plan d’incitation. Il est en baisse de 23% par rapport à l’exercice précédent. Le résultat net s’est lui contracté de 37% pour atteindre 4,8 M€ contre 7,7 M€ en 2022.

Pour engager un nouveau cycle de développement, SQLI a renoué avec une stratégie d’acquisitions ciblées. Ses premières cibles de 2024 sont le spécialiste Salesforce français Levana (70 collaborateurs) et l’agence anglaise Station 10 (25 collaborateurs). Comme bien d’autres ESN, le groupe entend renforcer ses liens avec les grands éditeurs de plateformes (Microsoft, SAP, Salesforce, Adobe…) pour améliorer son profil de croissance.

Le groupe présidé par Philippe Donche-Gay (photo) souligne qu’entre 2020 et 2023, il a fait progresser son chiffre d’affaires de 5,5% en moyenne annuelle et a porté sa marge opérationnelle courante de 3,4% à 8,2% du chiffre d’affaires. Il table pour 2024 sur une croissance supérieure à celle de 2023 et sur un taux de marge opérationnelle courante à deux chiffres.