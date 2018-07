Le chiffre d’affaires de LDLC au premier trimestre (1er avril au 30 juin) s’établit à 109,1 millions d’euros contre 100,8 millions d’euros un an plus tôt (+8,2%). L’application de la nouvelle norme IFRS 15 conduit à une diminution du chiffre d’affaires de 0,9 million d’euros sur le trimestre et sera d’environ 6,3 millions d’euros sur l’ensemble de l’exercice. Cette nouvelle norme de reconnaissance du chiffre d’affaires est toutefois sans impact sur les résultats du groupe.

L’activité BtoC affiche sur le trimestre une croissance de 3,1% à 71,7 millions d’euros contre 69,6 millions d’euros un an auparavant. L’intégration d’Olys depuis le 30 mars 2018, contribue pour 4,8 millions d’euros à cette progression. Au 30 juin 2018, le groupe comptait 31 magasins (dont Montigny-le-Bretonneux en Yvelines ouvert le 22 juin dernier). Ils participent pour 12,4 millions d’euros au chiffre d’affaires BtoC contre 10,8 millions d’euros à la même période l’an dernier, soit une hausse de 14,4%.

L’activité BtoB enregistre sur le trimestre un chiffre d’affaires de 34,7 millions d’euros contre 28,2 millions d’euros un an plus tôt, soit une progression de 23,3%. Olys participe pour 7,2 millions d’euros à cette croissance. Les autres activités dont Maginéa participent à hauteur de 2,6 millions d’euros au chiffre d’affaires de la période contre 3,0 millions d’euros l’an dernier. Cette variation fait suite à la réorganisation intervenue dans le catalogue de Maginéa afin de ne conserver que les produits à rotation rapide et à bonne marge.

Ce premier trimestre est en ligne avec les attentes du groupe. Celui-ci réitère ses ambitions d’atteindre à l’horizon 2021, un chiffre d’affaires de 1 milliard d’euros avec un Ebitda de l‘ordre de 5,5 à 6% du CA. À cette date, il espère disposer d’une centaine de magasins.

« Ce premier trimestre bénéficie d’une accélération de la croissance du réseau de magasins et de l’intégration du groupe Olys dans le périmètre du groupe. À l’inverse, le calendrier du mois de mai a pénalisé l’activité BtoB sur la période. L’effet Coupe du Monde a plutôt profité aux distributeurs généralistes sur le segment « télévisions » au détriment des acteurs spécialistes comme LDLC. Il faut également noter que le marché « gamers », attentiste depuis plusieurs mois du fait de la sortie prochaine de la nouvelle gamme de carte graphique Nvidia, devrait tirer les ventes BtoC sur le second semestre. En Espagne, le lancement du site e-commerce et de deux boutiques à Madrid et à Barcelone est maintenant proche et créera une nouvelle source de croissance pour le groupe. Ainsi, une activité BtoB dynamique, un chiffre d’affaires réalisé en magasins en progression et des ventes BtoC attendues en nette augmentation à compter de septembre/octobre, nous permettent de réitérer notre objectif d’une croissance organique à deux chiffres sur l’exercice en cours », commente dans un communiqué Olivier de La Clergerie, directeur général du groupe.