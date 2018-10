LDLC.com accélère sa croissance au deuxième trimestre de son exercice 2018-2019, passant ainsi de 8,2% et 109,1 millions d’euros au premier semestre à 9,4% et 125,5 millions d’euros. La progression au premier semestre est ainsi de 8,9% sur un an, soit 234,6 millions d’euros.

À périmètre constant, hors Olys (marque BIMP) consolidé depuis le 30 mars 2018, l’activité sur le semestre est en repli annuel de 4,8%. Une variation qui provient de l’activité BtoC qui a souffert de l’effet Coupe du Monde et surtout de l’attentisme des gamers, lequel s’est traduit non seulement par une baisse des ventes de cartes graphiques mais également des composants associés. La sortie effective des nouvelles cartes graphiques Nvidia devrait booster les ventes du deuxième semestre estime le groupe lyonnais.

L’activité BtoC affiche une croissance de 1,6% à 157,5 millions d’euros. Cette croissance est portée par le réseau de magasins pour 26,5 millions d’euros (+10,2% en un an) et par le Groupe Olys, qui contribue à hauteur de 11,8 millions d’euros. Le distributeur Apple contribue par ailleurs pour 17,6 millions d’euros au chiffre d’affaires de 72,3 millions d’euros de l’activité BtoB, en croissance de 32,3%. Le développement de l’offre LDLC.pro auprès des professionnels continue de se mettre en place.

Les autres activités participent à hauteur de 4,8 millions d’euros au chiffre d’affaires de la période contre 5,9 millions d’euros l’an dernier. Cette baisse provient de Maginéa dont le catalogue a été réorganisé afin de ne conserver que les produits à rotation rapide et à bonne marge. En revanche, le site de vente en ligne d’articles de puériculture L’Armoire de BéBé poursuit sa progression.

Le revendeur, qui a reçu le prix « Service Client de l’Année 2019 » avec une note de 18,64/20 dans la catégorie « Distribution de produits techniques », a par ailleurs ouvert deux magasins accompagnés d’un site d’e-commerce sur le territoire espagnol, lesquels devraient booster le chiffre d’affaires au quatrième trimestre. Le groupe réitère ses ambitions d’atteindre à l’horizon 2021, un chiffre d’affaires de 1 milliard d’euros avec un EBITDA de l‘ordre de 5,5 à 6%. Il vise la possession à cette échéance d’une centaine de magasins.

« Le chiffre d’affaires du deuxième trimestre affiche une progression de 9,4% par rapport à la même période de l’an dernier. Elle reste cependant contrastée, un retournement de tendance des ventes BtoC étant attendu essentiellement sur le 2ème semestre avec la sortie sur le marché des « gamers » de la nouvelle gamme de carte graphique Nvidia », commente dans un communiqué le directeur général et fondateur du groupe, Olivier de la Clergerie. « L’intégration du Groupe BIMP se déroule conformément aux objectifs et le développement du réseau de magasins s’accélère comme annoncé. Ainsi, à ce jour, nous comptons 35 boutiques LDLC.com en France et 2 en Espagne (Madrid et Barcelone). Cinq ouvertures sont déjà planifiées d’ici la fin mars 2019. Pour l’ensemble de l’exercice, compte-tenu d’une nette augmentation des ventes BtoC attendue sur la dernière partie de l’année et de la poursuite d’une montée en puissance des autres activités, nous réitérerons notre objectif d’une croissance organique à deux chiffres sur l’exercice en cours. »