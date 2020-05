Antonio Neri, CEO de Hewlett Packard Enterprise, engage la restructuration de la société pour la préparer à un « monde post-COVID-19 ». « Dans le sillage de Covid-19, la continuité des activités dépendra de la technologie qui fait progresser la résilience informatique, autonomise les effectifs travaillant à distance et crée de nouvelles expériences. HPE a un rôle très important à jouer dans ce nouveau monde, et il est essentiel que nous accélérions notre pivotement pour devenir l’entreprise de plateforme en tant que service de périphérie vers cloud », explique-t-il dans un billet de blog.

Pour « écrire ce nouveau chapitre », il place directement sous son autorité les 7 dirigeants de groupes qui sont Tom Black (Storage), Pradeep Kumar (Pointnext Technology Services), Neil MacDonald (Compute), Keerti Melkote (Intelligent Edge/Aruba), Irv Rothman (HPE Financial Services), Pete Ungaro (HPC & MCS) et Keith White (photo), qui prend en charge un nouveau groupe d’activités GreenLake Cloud Services. Ce groupe « offrira aux clients une expérience cloud cohérente pour toutes leurs applications et données où qu’elles soient : en périphérie, sur des clouds publics et privés, en colocation ou dans un centre de données consommé via un système de paiement flexible pay-as-you-go », précise le CEO.

Le CTO, Mark Potter prenant sa retraite, son rôle est dévolu à Kumar Sreekanti (co-fondateur et ancien CEO de BlueData, acquis par HPE en 2018) qui se voit par ailleurs confier le portefeuille des solutions définies par logiciel de HPE. « Le logiciel joue un rôle stratégique fondamental dans la mise en œuvre de notre stratégie de plateforme en tant que service de périphérie vers le cloud et je suis ravi que Kumar pilote le programme d’innovation et la feuille de route technologique pour HPE qui intègre la stratégie, la conception et le développement du logiciel HPE », explique Antonio Neri.

Les Hewlett Packard Labs, qui étaient jusqu’à présent sous la houlette de Mark Potter, sont désormais pris en charge par Pete Ungaro (HPC & MCS). « Compte tenu de l’importance de leurs responsabilités », Pat Collins,qui dirige les opérations mondiales et Heiko Meyer, directrice des ventes, relèveront également directement du CEO.

Enfin, Jim Jackson (directeur du marketing), Alan May (directeur des ressources humaines), Tarek Robbiati (directeur financier), John Schultz (directeur juridique & administratif et responsable de la transformation de HPE), ainsi Jennifer Temple (directrice de la communication), restent au sein de ce comité exécutif désormais très élargi.