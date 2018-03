Le 8 février, l’équipe française de Seagate accueillait l’ensemble de ses partenaires à l’occasion d’une soirée conviviale au Karé à Boulogne.

En effet, le lancement, le 18 décembre 2017, du nouveau programme partenaire Seagate Insider, a été l’opportunité de fêter le succès de la gamme Seagate sur le marché français des disques durs internes; sur le dernière trimestre 2017, Seagate s’est positionné en tant que leader avec plus de 50 % de part de marché.

Lors de la soirée, Benoit Allengrin, responsable commercial France Seagate, a présenté en quelques mots le programme Seagate Insider et fait le point sur la gamme de disques durs internes. Il a été suivi par Robert Hedman, Senior Manager Pan-EU Distribution & Western Europe, qui a commenté une étude d’IDC présentant la vision du cabinet sur l’évolution du marché du stockage. IDC montre bien entendu la croissance exponentielle du volume de données mais, plus original, parie sur le déclin du stockage cloud centralisé au profit d’un stockage localisé au plus près des clients, ce qui donne toute sa place aux partenaires . Enfin l’ensemble des partenaires technologiques présents : Hikvision, Qnap, Synology ainsi que LaCie se sont succédés « On Stage » pour présenter rapidement leurs offres.

Après cette séquence studieuse, les participants se sont retrouvés autour du buffet et ont prolongé leurs échanges en toute convivialité.

Pour illustrer l’esprit de cette soirée nous vous proposons découvrir la vidéo ci-dessous.

Cette vidéo a été produite en partenariat avec Seagate