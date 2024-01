Rémy Mandon prend la tête de Red Hat en France. Il succède ainsi à Jean-Christophe Morisseau, parti chez Lenovo ISG France en septembre dernier.

Rémy Mandon a passé quasiment toute sa carrière – près de 23 ans – chez IBM, notamment en tant que patron français de Websphere. Diplômé de la London Business School, il a commencé sa vie professionnelle chez Oracle.

Au sein de Big Blue, la maison-mère de Red Hat, Rémy Mandon a occupé divers postes de direction dans les ventes mondiales et l’Internet des Objets. Il a dirigé l’offre Watson IoT en Europe.

« Nous voulons continuer à développer le succès exceptionnel que nous avons connu en France et permettre à nos clients et partenaires de profiter pleinement des opportunités qui se présentent à eux en matière d’IA, d’automatisation, de services cloud, d’edge computing et plus encore avec les technologies hybrides et multi-cloud ouvertes de Red Hat, tout en renforçant la culture ouverte et inclusive de Red Hat », déclare le nouveau directeur général de Red Hat France dans un communiqué.

Il rendra compte à Gianni Anguilletti, vice-président de la région Méditerranée chez Red Hat.