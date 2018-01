Red Hat reconnaît que ses principaux produits d’infrastructure, notamment les distributions de Linux et d’OpenStack ainsi que Red Hat Virtualization et sa plateforme d’applications conteneurisées OpenShift sont affectées par les failles Spectre et Meltdown. L’éditeur open source indique qu’il développe des correctifs afin de les circonvenir.

Malheureusement, ces correctifs sont susceptibles de dégrader les performances de l’environnement. C’est ce que fait savoir la firme de Raleigh dans un bulletin d’alerte adressé aux partenaires rapporte CRN. « La nature de ces vulnérabilités et leurs corrections rendent possibles des performances réduites sur les systèmes patchés », peut-on lire sur le document. L’éditeur encourage toutefois les clients à appliquer les correctifs dès qu’ils sont disponibles. Il assure qu’il va s’appliquer à réduire leur impact sur les performances. « Nous travaillons activement avec nos partenaires technologiques afin de réduire ou d’éliminer ces impacts dès que possible. »

Le bulletin d’alerte précise que ces impacts varient en fonction du matériel utilisé et des applications en cours d’exécution. Selon plusieurs fournisseurs de solutions qui se sont confiés à nos confrères, la dégradation des performances pourrait atteindre jusqu’à 30% sur certains systèmes.