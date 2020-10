Les ventes de serveurs ont reculé en un an de 5% à 3,95 milliards de dollars et de 6,9% en livraisons avec environ 470.000 unités au second trimestre dans la zone EMEA selon IDC. Le trimestre a été marqué par un recul de 32,5% des livraisons de serveurs tours, les serveurs ciblant les plateformes cloud enregistrant quant à eux une progression de 8,9%.Les livraisons de serveurs rack optimisés ont progressé de 0,8, générant une hausse des revenus de 5,1% en glissement annuel. « La forte croissance des ASP est le résultat à la fois d’une évolution vers un nombre de sockets plus élevé et de configurations de composants plus riches, le marché étant aux prises avec la transformation numérique pour garantir la poursuite des activités en ces temps difficiles », explique dans un communiqué Eckhardt Fischer, analyste de recherche senior de l’European Infrastructure group d’IDC.

Son collègue Kamil Gregor constate de son côté un retour aux niveaux pré-Covid chez les ODM qui ont travaillé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 au cours du trimestre pour combler l’écart de production dû aux mesures de confinement et répondre à la demande des fournisseurs de services cloud. « À court terme, il semble qu’une baisse de consommation du premier trimestre ait été surmontée, mais nous devons encore attendre l’impact à plus long terme du ralentissement économique sur les fournisseurs d’infrastructures, les acheteurs et les consommateurs de services numériques pour nous prononcer », ajoute-t-il.

En ce qui concerne le marché des serveurs x86 d’Europe de l’Ouest, le Royaume-Uni profite des investissements consacrés aux centres de données hyperscales et enregistre sur le trimestre une croissance de 11,8% de ses revenus en glissement annuel. La même tendance est observée aux Pays-Bas et en Irlande. Avec un chiffre d’affaires d’environ 660 millions de dollars, l’Allemagne maintient sa position de plus grand marché régional.

Top 5 EMEA Vendor Revenues ($M)

Brand 1Q20 Server Revenue 2Q20 Server Revenue 1Q20 Market Share 2Q20 Market Share 1Q20/2Q20 Revenue Growth HPE $847.8 $1,024.1 23% 26% 21% Dell EMC $897.8 $777.4 25% 20% -13% ODM Direct $544.8 $571.8 15% 14% 5% Lenovo $303.0 $407.4 8% 10% 34% IBM $216.1 $387.0 6% 10% 79% Others $828.2 $784.8 23% 20% -5% Total $3,637.7 $3,952.5 100% 100% 9%

Source: IDC Quarterly Server Tracker, 1Q19