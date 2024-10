Le langage C est sorti du podium de l’index Tiobe des langages de programmation les plus populaires. Il occupe désormais la quatrième position (8,38%) alors que Python conserve la première place (21,9%), suivi de C++ (11,6%) et Java (10,51%).

« Les langages doivent être rapides, faciles à apprendre et sécurisés », commente Paul Jansen, le PDG de Tiobe, un éditeur néerlandais spécialisé en qualité logicielle, dans un communiqué. « Le roi de tous, Python, est facile à apprendre et sûr, mais pas rapide (…) Le C++ est un candidat évident mais il n’est pas assez sûr du fait de sa gestion explicite de la mémoire ».

Paul Jansen souligne que la langage Rust poursuit son ascension du classement pour atteindre la 13ème place ce mois-ci (1,45%). Il anticipe que Rust fera bientôt partie du top 10. Fortran a bondi de sept places pour intégrer le top 10 et atteindre la 9ème position du classement. Quant au langage Mojo, mix de Python et de Swift en plus rapide, il entre pour la première fois dans le top 50 après un an d’existence seulement.