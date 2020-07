On l’annonçait depuis longtemps : Rackspace va finalement entrer en bourse. Dans un communiqué, le fournisseur de services cloud indique qu’il a déposé une déclaration d’enregistrement en ce sens auprès de la Securities and Exchange Commission. Il demande l’inscription de ses actions ordinaires au Nasdaq Global Select Market sous le symbole RXT. Le nombre d’actions à offrir et la fourchette de prix de l’offre proposée n’ont pas encore été déterminés.

La société basée à San Antonio au Texas a été acquise par Apollo Global Management pour 4,3 milliards de dollars il y a quatre ans. Encouragée par l’envolée des cours des fournisseurs de services cloud Datadog et Fastly, la société de capital-investissement espère tirer de l’opération plus de 10 milliards de dollars, dette comprise rapportait en avril dernier Reuters sur la foi de rumeurs d’IPO.

La pandémie de Covid-19, qui pousse davantage d’entreprises à opérer numériquement et à compter sur le cloud pour une plus grande partie de leurs charges de travail, a par ailleurs donné un nouveau souffle au spécialiste du cloud géré. Celui-ci envisageait une introduction en bourse depuis deux ans. Sa faible croissance organique, son important endettement causé par son achat à effet de levier, et ses acquisitions ultérieures l’ avaient toutefois empêché d’engager l’opération.

Le dossier déposé à la SEC indique les revenus de l’exercice 2019 clos le 31 décembre dernier étaient de 2,4 milliards de dollars, en baisse de 14% par rapport à l’exercice précédent. En légère hausse, le bénéfice brut dépassait de peu le milliard de dollars.

Selon nos confrères de ChannelPartnerInsight qui ont consulté le document, Rackspace fait dans ce dernier de nombreuses références à ses 3.000 partenaires, présentés comme un élément important de sa stratégie de vente. « Nos partenaires de distribution, y compris les consultants en gestion et les consultants techniques, les intégrateurs technologiques, les fournisseurs d’applications logicielles, les revendeurs à valeur ajoutée et les développeurs Web, constituent une source de nouvelles opportunités commerciales, principalement pour nos clients des petites et moyennes entreprises », précise encore la société texane.

Le marché mondial des services cloud a généré 264,8 milliards de dollars de revenus l’an dernier et devrait dépasser 900 milliards de dollars en 2027 selon Allied Market Research.