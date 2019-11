A première vue, tout va bien pour Pure Storage. Au cours du troisième trimestre clos le 31 octobre, le spécialiste du stockage a généré un chiffre d’affaires de 428,4 millions de dollars, en croissance de 15% sur un an. « Notre croissance continue, supérieure à celle du marché, résulte du fait que de plus en plus de clients réalisent la valeur supérieure de nos solutions », se félicite dans un communiqué le président et CEO de l’entreprise, Charles Giancarlo.

En réalité, ce dernier est inquiet car la croissance des revenus provient exclusivement de l’augmentation des livraisons due notamment à la solide croissance du nombre de clients, les tarifs ayant quant à eux enregistré une baisse à deux chiffres au cours des deux derniers trimestres. Une situation que le dirigeant considère comme inhabituelle. Au cours de la présentation des résultats aux analystes (retranscrite par Seeking Alpha) il a d’ailleurs reconnu que sa société tablait en réalité sur un chiffre d’affaires de 434 millions de dollars (en réalité compris entre 434 millions de dollars et 446 millions de dollars). La perte nette s’est par ailleurs creusée, passant en un an de 28,2 millions de dollars à 30,0 millions de dollars.

La baisse des prix est selon Pure Storage due en partie à l’environnement macroéconomique défavorable. Les performances sont décevantes au Japon, au Royaume-Uni en raison du Brexit, et aux Etats-Unis à cause de la guerre économique engagée avec la Chine. Toutefois, le principal ressort de la baisse enregistrée serait la guerre des prix exercée par la « concurrence », a de son côté expliqué le fraîchement nommé vice-président de l’entreprise, David Hatfield. Ce dernier visant sans les nommer NetApp et Dell.

Pure Storage ne s’attend pas à une évolution favorable dans l’immédiat, c’est pourquoi la firme de Mountain View a abaissé l’ensemble de ses prévisions. Pour le trimestre en cours, elle table sur un chiffre d’affaires compris entre 484 et 496 millions de dollars, le point médian de 490 millions de dollars représentant une croissance de 16%. Pour la totalité de l’exercice, Pure Storage s’attend à des revenus compris entre 1,635 et 1,647 milliard de dollars, soit un point médian de 1,641 milliard de dollars ,en hausse de 21%. A l’origine, la fourchette des prévisions allait de 1,70 milliard de dollars à 1,77 milliard de dollars, soit un point médian de 1,735 milliard de dollars. A l’issue du deuxième trimestre, les prévisions étaient rabaissées à un chiffre d’affaires situé entre 1,645 et 1,715 milliard de dollars, soit un point médian de 1,680 milliard de dollars. La nouvelle révision a fortement déçu Wall Street puisque le titre a chuté de 15,06% à la clôture vendredi soir.

La société a par ailleurs annoncé, outre l’arrivée de David Hatfield à la vice-présidence, la l’arrivée d’un nouveau directeur financier le mois prochain. Il s’agit de Kevan Krysler, l’actuel directeur financier et directeur comptable de VMware.