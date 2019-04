Il y a tout juste un an, Pure Storage levait 500 millions de dollars pour financer des acquisitions. Après avoir mis la main sur le spécialiste de la déduplication dans le cloud StorReduce l’été dernier, le spécialiste du stockage all flash rachète cette fois l’éditeur Compuverde. Les conditions financières de la transaction, qui devrait être finalisée ce mois-ci, ne sont pas dévoilées.

Créé en 2008 par Stefan Bernbo, Christian Melander et Roger Persson, et basé à Karlskrona dans le sud-est de la Suède, Compuverde est l’éditeur de vNAS, une solution logicielle de stockage prenant en charge les plateformes hyperconvergées et le cloud hybride, ce qui semble particulièrement intéresser Pure Storage. La firme de Moiuntain View indique en effet dans un communiqué que ces fonctionnalités « renforcent sa stratégie visant à permettre aux clients d’implémenter de véritables architectures hybrides, qu’ils choisissent de tirer parti des données sur site, dans le cloud ou de plus en plus, d’une combinaison des deux ».

Pure Storage indique encore que Compuverde lui apporte un solide écosystème de partenariats technologiques et une solution logicielle hautement évolutive déployée dans des entreprises mondiales des secteurs des télécommunications, des services financiers et des médias.

« Nous sommes ravis des opportunités offertes par l’équipe et la technologie de Compuverde au portefeuille existant de Pure », commente dans le communiqué Charles Giancarlo, président et CEO de la société. « À mesure que les stratégies informatiques évoluent, les entreprises cherchent à exploiter les innovations du cloud public conjointement avec leurs solutions sur site. Grâce à notre suite étendue de solutions de données hybrides telles que Cloud Data Services, nous continuons d’aider nos clients à tirer le meilleur parti de leurs actifs de données. »