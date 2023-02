Après avoir investi des milliards de dollars dans OpenAi, Microsoft fait un pas supplémentaire dans l’intégration de ses technologies à ses produits. Le géant informatique annonce la disponibilité générale de Teams en version Premium, qui apporte des fonctionnalités d’IA (basée sur les grands modèles de langage optimisés par GPT-3.5 d’OpenAI) à sa suite d’outils de communication et de collaboration.

Microsoft dit vouloir avec cette nouvelle version rendre les réunions plus intelligentes, plus personnalisées et plus sûres. Si 400 nouveautés sont déjà intégrées, l’outil va continuer de s’enrichir en 2023. C’est au second trimestre qu’il doit recevoir sa fonctionnalité la plus prometteuse, le « récapitulatif intelligent » de réunion. La plateforme sera alors en capacité de synthétiser une réunion sous forme de notes, en suggérant des tâches recommandées et en faisant ressortir les points saillants de manière personnalisée.

Dès maintenant, Teams Premium permet de générer automatiquement des chapitres pour accéder plus rapidement aux séquences souhaitées de la réunion. Cette fonction est toutefois réservée aux réunions basée sur des présentations (PowerPoint Live). L’outil propose aussi d’intégrer des marqueurs de chronologies, par exemple lorsqu’on quitte une réunion. Il suffit ensuite de cliquer sur le marqueur pour reprendre la partie qu’on a manqué. A terme ces marqueurs offriront d’autres possibilités, comme savoir quand son nom a été cité ou quand un écran a été partagé. Un autre apport précieux de l’IA est la génération de sous-titres et leur traduction dans 40 langues.

Teams reçoit également des améliorations pour protéger la confidentialité des réunions sensibles. Elles comprennent l’ajout de filigrane et des restrictions d’enregistrement pour prévenir les fuites d’information. Une option de chiffrement de bout en bout est proposée pour les réunions jusqu’à 50 participants.

Au niveau de la personnalisation, l’administrateur peut créer des modèles pour différents types de réunions (appel client, brainstorming, support technique…). La personnalisation est aussi visuelle avec des modèles d’arrières plans qui intègrent le logo de l’entreprise et conformes à sa charte graphique.

Teams Premium est proposé avec un prix de lancement de 7 dollars par mois et par utilisateur jusqu’au 30 juin. Il passera ensuite au prix standard de 10 dollars. Microsoft met par ailleurs en place une offre d’essai gratuite pendant 30 jours. L’utilisation de Team Premium requiert une licence Microsoft 365 ou Office 365.