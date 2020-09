Check Point Software va acquérir Odo afin de mieux sécuriser le télétravail. Les conditions financières de la transaction ne sont pas dévoilées

Basée à Tel Aviv, en comptant une vingtaine de collaborateurs, la startup Odo a développé une technologie SASE (Secure Access Service Edge) basée sur le cloud et sans client qui sécurise l’accès à distance.

« De nombreuses entreprises se retrouvent à compromettre la sécurité afin de fournir la connectivité requise par leurs besoins commerciaux », explique dans un communiqué Dorit Dor, vice-présidente des produits de Check Point. « En intégrant l’accès distant sécurisé et sans client unique d’Odo Security à notre portefeuille de services de prévention des menaces, nous aidons les entreprises à surmonter ce dilemme. Check Point fournit ainsi une solution consolidée pour aider les organisations à connecter en toute sécurité un nombre quelconque d’employés distants à tout, de n’importe quel endroit, rendant le travail à domicile plus facile et plus sûr que jamais. »

Contrairement aux solutions d’accès à distance sécurisées traditionnelles, la technologie SASE d’Odo aux utilisateurs de se connecter facilement via un portail unifié à un large éventail d’applications, telles que des postes de travail distants, des applications Web, des serveurs de base de données, des serveurs cloud et d’entreprise, cela sans installation de client ou de logiciel. Selon la société, les administrateurs de sécurité déploient facilement la solution en moins de cinq minutes depuis le cloud. Ils bénéficient également d’une visibilité améliorée, notamment d’une piste d’audit complète de l’activité des utilisateurs. L’architecture Zero Trust permet par ailleurs de définir une politique d’accès granulaire pour donner aux bonnes personnes et dans le bon contexte, l’accès le moins privilégié aux applications et réduire ainsi la surface d’attaque.

Check Point intégrera la technologie d’Odo Security dans son architecture Infinity et servira à enrichir sa vision SASE.