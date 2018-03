Pivotal va entrer en bourse avec l’objectif de lever 100 millions de dollars. C’est ce qu’indique un document transmis par l’éditeur de Cloud Foundry à la SEC, le gendarme de la bourse américaine. Ni le prix, ni la date d’introduction, ni le nom de la place de marché – qui logiquement devrait être le Nasdaq – ne sont indiqués.

Jusqu’alors détenue à 69% par EMC et à 31% par VMware, Pivotal a essaimé d’EMC en 2013. Après avoir bénéficié d’investissements minoritaires de la part de Microsoft, Ford et GE, la spin-off est devenue une filiale de Dell à l’occasion du rachat d’EMC par le constructeur. Le document précise que ce dernier conservera directement ou au travers de ses filiales 351.028.548 actions de classe B, ce qui lui assurera le contrôle de la société. « Le contrôle par Dell Technologies devrait décourager et prévenir un changement de contrôle de notre société que les autres détenteurs de nos actions ordinaires pourraient favoriser », peut-on lire dans le texte.

Au cours du dernier trimestre, Pivotal a généré un chiffre d’affaires de 509,44 millions de dollars, en croissance de 22,5% sur un an et une perte de 163,52 millions de dollars, en baisse de 29,5%.

Cette entrée en bourse devrait permettre à Dell de réduire ses dettes colossales engendrées par le rachat d’EMC, tout en gardant le contrôle d’une entreprise qui peut se révéler très rentable. Selon le document d’introduction, les revenus provenant des souscriptions à Cloud Foundry ont grimpé de 73% pour atteindre 259 millions de dollars sur un marché adressable de 50 milliards de dollars.