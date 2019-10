Jusqu’au 28 novembre, Iron Mountainvous propose de rejoindre son forum virtuel annuel sur le traitement et la gestion de l’information et des données.

Au travers d’une série de webinaires traitant des dernières pratiques recommandées, d’études de cas ainsi que des nouvelles tendances et technologies de la gestion de l’information, découvrez, formez-vous et/ou informez-vous sur les enjeux modernes de la transformation digitale, du stockage hybride, de la sécurité ou encore de la conformité. Echangez avec vos pairs et avec des experts !

Inscrivez-vous dès à présent ici

Parce que l’univers de la gestion de l’information évolue en permanence véhiculant de nombreux nouveaux challenges, Iron Mountain,spécialiste mondial des solutions de conservation et de gestion de l’information,a créé cet événement en ligne unique où les participants peuvent poser librement leurs questions et confronter leurs problématiques ou propres points de vue à ceux d’autres professionnels du monde entier.

Ne manquez aucun rendez-vous de PHYSICAL MEETS DIGITAL !

Avec pour toile de fond un paysage mouvant tant en termes de technologies que de réglementations ou encore de bonnes pratiques et de besoins Business, la gestion de l’information est devenue un facteur encore plus critique pour les entreprises. Variée, multidimensionnelle, complexe, s’appuyant sur des montagnes de données et supports physiques et numériques, la gestion de l’information représente souvent un véritable défi nécessitant la mise en place de processus, d’organisation, de solutions, spécifiques à chacun.

Retrouvez ici, en ligne, le programme 2019 qui est mis à jour en continu et ci-après un premier aperçu des thématiques abordées.