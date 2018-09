Ascom France, le spécialiste des solutions applicatives métiers et des solutions de communication spécialisées dans le domaine de la santé, a promu Éric Reynaud, 55 ans, au poste de directeur commercial, en charge des activités commerciales de la filiale française.

Diplômé de l’École Nationale de Radiotechnique et d’Électricité Appliquée, Eric Reynaud a débuté sa carrière à la Société Nouvelle des Établissements Jules Verger et Delporte – Les Électriciens de France « V.D. » – puis évolué au sein du groupe Matra Communication. En 1995, il est entré chez Ascom France en tant que directeur régional. Il a occupé depuis lors des fonctions managériales au sein des différentes divisions commerciales de la filiale française. Il était jusqu’à présent directeur commercial Entreprise.

« Nous sommes ravis de confier la direction et la supervision de notre activité commerciale à Eric qui a su tout au long de son parcours chez Ascom développer les potentiels et les opportunités de chacun de nos secteurs d’activité », commente dans un communiqué Philippe Billet, directeur général Ascom France et Europe du Sud.